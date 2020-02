Nijmegen en Arnhem sluiten kades af

De Rijnkade in Arnhem en de Waalkade in Nijmegen zijn vanaf vrijdag afgesloten voor verkeer vanwege de hoge waterstanden in Rijn en Waal. Daardoor komen de kades onder water te staan. In Nijmegen moeten de stadsbussen van Breng om die reden een andere route rijden.

Rijkswaterstaat verwacht dat de grote rivieren in het weekend de hoogste waterstand bereiken. Bij Lobith is de waterstand van de Rijn dan rond de 14 meter boven NAP. Daarna zakt het water, maar vanaf midden volgende week is een nieuwe stijging waarschijnlijk, aldus de dienst vrijdag.

Waterschap Rivierenland, verantwoordelijk voor het stroomgebied van Rijn en Waal vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland, denkt niet dat de storm die zondag wordt verwacht voor problemen gaat zorgen. Dat komt door een gunstige windrichting, aldus een woordvoerster.