Passagier tramaanslag ‘verliest vertrouwen in OM’

De passagier die vorig jaar maart in Utrecht de aanslag in een tram heeft overleefd en van die gebeurtenis alle videobeelden wil zien, heeft alle vertrouwen verloren in het Openbaar Ministerie. Dat heeft zijn juridisch adviseur, Karim Aachboun, vrijdag gezegd. Volgens de adviseur is gebleken dat er toch meer videobeelden van zijn cliënt zijn, terwijl het OM dit eerder zou hebben ontkend.

De eiser, Mustafa Ercan, wil alle beschikbare beelden van de bewakingscamera’s in en rond de tram hebben, omdat hij daarop denkt te kunnen zien wat de dader precies heeft gedaan bij hem. Hij stelt dat verdachte Gökmen T. in de tram zijn wapen op hem heeft gericht waarna hij een aantal keren de trekker overhaalde. Er zouden geen kogels uit zijn gekomen, mogelijk omdat het haperde of omdat de kogels op waren.

De beelden zijn belangrijk voor hem omdat hij denkt daarmee zijn vordering tegen de verdachte te kunnen onderbouwen. Het OM verstrekte hem eerder al beelden waarop hij zelf te zien is. Nu zouden er toch meer videobeelden zijn waarop hij te zien is. Hiervoor heeft het OM excuses gemaakt, aldus Aachboun. Deze mag de eiser ook zien, maar andere beelden worden niet aan hem verstrekt uit respect voor de privacy van nabestaanden.

De zaak zou dienen voor de rechter maar werd aangehouden omdat het OM en de eiser probeerden een regeling te treffen. Volgens Aachboun is dat nu van de baan en houdt de eiser vast aan zijn eis: inzage in alle beelden, waarbij gezichten onherkenbaar worden gemaakt om de privacy te borgen. Het OM wilde vrijdag niet inhoudelijk reageren, maar liet eerder weten dat op geen enkel beeld te zien is dat een wapen op de eiser wordt gericht.

Het OM heeft het geweld tegen de passagier gekwalificeerd als bedreiging. Het slachtoffer wil dat het OM de verdachte vervolgt voor poging tot moord dan wel doodslag op hem als persoon. Dan kan de verdachte mogelijk een hogere straf krijgen en de eiser mogelijk meer schadevergoeding eisen.

De rechter moet uitspraak doen in de kwestie en bepaalt daarin of alle beelden verstrekt moeten worden. De rechter had de zaak eerder aangehouden tot 15 februari.