Staten Zeeland: Den Haag moet afspraak over kazerne nakomen

Provinciale Staten van Zeeland vragen de Tweede Kamer ervoor te zorgen dat de afspraken over de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen worden nagekomen. De schriftelijke oproep aan de leden van de Tweede Kamer is door alle partijen in Provinciale Staten ondertekend.

De Zeeuwse partijen wijzen erop dat er een onvoorwaardelijke overeenkomst ligt voor de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. “En de uitvoering van die overeenkomst heeft geleid tot soms ingrijpende besluiten: mensen hebben hun huis moeten verlaten, bedrijven zijn verplaatst, een camping is verplaatst.”

Vorige maand lekte uit dat Defensie de komst van de kazerne naar Zeeland mogelijk niet wil laten doorgaan. Defensie vreest een leegloop, omdat mariniers niet naar Vlissingen willen verhuizen vanuit hun huidige standplaats Doorn (Utrecht).

Volgens Provinciale Staten is dat geen reden om van het plan af te zien. “In 2012 is bijvoorbeeld al overwogen dat verplaatsing zal leiden tot een verminderd personeelsbestand, maar dat dat effect tijdelijk zal zijn.”