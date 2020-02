VVD Brabant zoekt naar coalitie met Forum en CDA

De Brabantse VVD heeft Forum voor Democratie (FVD) en CDA uitgenodigd voor coalitiebesprekingen. Op die manier wil de VVD uit de bestuurlijke impasse komen die ontstond door het vertrek van het CDA uit de centrum-linkse coalitie.

De VVD zoekt naar eigen zeggen naar ‘zuurstof in de Brabantse politiek’. Vorig jaar werd een coalitie gevormd van CDA, VVD, D66, GroenLinks en PvdA. Dat handhaafde een landbouwbeleid dat in 2017 strenge milieueisen aan boeren oplegde. Het CDA stapte om die reden uit de coalitie.

D66, GroenLinks en PvdA wilden vervolgens de SP bij de coalitie betrekken, maar de VVD laat nu weten liever in zee te gaan met Forum en CDA. “De zoektocht naar zuurstof start voor de VVD niet bij een volgende stap op het bestaande pad”, wijst de partij de oude coalitie af. “De VVD stelt daarom voor dat de drie grootste partijen samen een poging wagen om een stabiele én open meerderheidscoalitie te bouwen.”

De VVD is met tien zetels de grootste partij in de Brabantse staten. De door de VVD beoogde coalitie zou kunnen bogen op 27 van de 55 Statenzetels, en heeft dus nog een of meer coalitiegenoten nodig. De VVD stelt dat snel onderzocht moet worden welke partijen nog meer bij de beoogde centrum-rechtse coalitie willen aansluiten.

Inmiddels reageerde D66-er Rob Jetten vrijdag op Twitter als door een wesp gestoken op het nieuws uit Den Bosch. “Onbegrijpelijk. Doe het niet!”, twittert hij. “CDA en VVD gooien principes overboord. Juist in de week waarin Baudet honderdduizenden landgenoten, Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, wegzet. Brabant verdient beter. Nederland verdient beter.”