Zeker 165 gemeenten weten niets over lood in waterleidingen

Zeker 165 gemeenten weten niet of er binnen de eigen grenzen gebouwen staan met loden drinkwaterleidingen. Dat meldt de NOS op basis van een enquête onder 217 gemeenten.

In 93 gemeenten is niet bekend of panden die door de gemeente zelf worden beheerd nog loden leidingen bevatten. Dat zou kunnen gaan om basisscholen en kinderdagverblijven. 39 gemeenten laten weten een onderzoek in te stellen.

De gemeente Utrecht maakte donderdag bekend dat in zes schoolgebouwen van voor 1960 verhoogde concentraties lood in het water waren gevonden. Bij een school zijn er waarschijnlijk loden leidingen aanwezig en van de andere scholen wordt dit nog nader onderzocht. Het zware metaal kan een gezondheidsrisico vormen voor baby’s en jonge kinderen.

Gemeenten als Utrecht en Rotterdam stelden onlangs een onderzoek in naar de aanwezigheid van dit soort leidingen in schoolgebouwen en kinderdagverblijven in de stad. Amsterdam meldde in november vorig jaar al dat het loden leidingen in gemeentepanden gaat vervangen.