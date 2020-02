14 miljoen voor aanpak racisme en discriminatie in het voetbal

Het kabinet stelt de komende drie jaar 14 miljoen euro beschikbaar om racisme en discriminatie in de voetbalsport aan te pakken. Na die periode volgt een evaluatie en komt er mogelijk extra geld bij. Dat zeiden de ministers Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zaterdag bij de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia, waar samen met KNVB-directeuren Eric Gudde (betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal) het aanvalsplan ‘Ons voetbal is van iedereen’ werd gepresenteerd.

Reden voor het schrijven van het plan was een incident in november tijdens de wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior in de eerste divisie. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd daar door supporters racistisch bejegend.