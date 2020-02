KNVB presenteert plan tegen racisme

Met onder meer slimme camera’s en langere stadionverboden willen voetbalbond KNVB en kabinet een vuist maken tegen racisme in het voetbal. De afgelopen maanden werd aan een pakket van maatregelen gewerkt. Zaterdagmiddag wordt het gepresenteerd bij voetbalclub AVV Zeeburgia in Amsterdam.

Een incident in november, tijdens de wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior, was de aanleiding voor het initiatief. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd daar door supporters racistisch bejegend. De Nederlands-Guineese speler zei onder meer te zijn uitgemaakt voor ‘kankeraap, kankerneger en katoenplukker’, en hield het niet droog op het veld.

Het voorval maakte niet alleen bij Moreira veel emoties los, maar ook elders in het land. Onder anderen premier Rutte en ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Bruno Bruins (Sport) spraken zich uit, en waren er ook bij toen eind november een actieplan werd aangekondigd.

Dat er slimme camera’s komen en een app waarmee supporters melding kunnen maken van racisme, lekte vorige week uit via het AD. Maar de lijst van mogelijke maatregelen die in november werd genoemd, was langer. Puntenaftrek voor teams, hogere boetes, een strakkere meldplicht voor notoire raddraaiers: volgens Eric Gudde van de KNVB behoorde het allemaal tot de mogelijkheden.