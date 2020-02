Mogelijk overlast voor reizigers op Schiphol door storm

Vliegtuigpassagiers die zondag of maandag via Schiphol reizen krijgen door de storm mogelijk te maken met vertragingen of geannuleerde vluchten. Daarom adviseert Schiphol reizigers om de actuele vluchtorganisatie te checken of contact op te nemen met de maatschappij waarbij is geboekt.

De zware storm Ciara trekt zondag over Nederland. Volgens weerbureaus gaat de storm gepaard met zeer zware windstoten. Schiphol stelt dat daardoor mogelijk minder banen kunnen worden gebruikt. Vanuit veiligheidsoogpunt zijn er regels voor de sterkte van de zijwind op Schiphol. Als er een zijwind van 20 knopen (10 meter per seconde) op een baan staat, krijgen piloten een andere baan toegewezen door de luchtverkeersleiding.

Daardoor kunnen vertragingen ontstaan. “Als de vertragingen te hoog oplopen, kan zelfs besloten worden een aantal vluchten te annuleren.”