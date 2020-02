Spaanse jongeren vrijgesproken voor betrokkenheid dood Van Luijn

Vier minderjarige jongeren op Mallorca zijn door de jeugdrechter vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Nederlandse filmeditor Wouter van Luijn. Dat melden lokale media. Hij werd in juli 2018 op het Spaanse eiland zwaar mishandeld en is daarna overleden.

De jongeren zouden de gewonde Van Luijn in een auto hebben geholpen, waarmee hij naar het ziekenhuis is gebracht. De bestuurder van de auto, Adrián F., is hoofdverdachte. Hij heeft wisselende verklaringen afgelegd over wat er zou zijn gebeurd. In een van de versies zei hij dat een groep jongens verantwoordelijk was voor de dood van Van Luijn.

Het misdrijf had plaats in een wegens drugshandel beruchte krottenwijk, Son Banya, niet ver van de luchthaven van het eiland. Daar zou Van Luijn zwaar zijn toegetakeld.