Sporthelden zwaaien darter Van Barneveld uit in Amsterdam

Darter Raymond van Barneveld heeft zijn carrière feestelijk afgesloten in Amsterdam. De vijfvoudig wereldkampioen was de hoofdrolspeler op een afscheidsavond in AFAS Live, voor de gelegenheid omgedoopt in ‘Barney Dome’. Met een paar duizend toeschouwers in de zaal en oude rivalen als Phil Taylor, Wayne Mardle, Martin Adams en Bobby George op het podium zwaaide Van Barneveld af.

Koppels van darters en Nederlandse sporthelden zoals de voetballers Robin van Persie en Rafael van der Vaart en kickbokser Rico Verhoeven speelden een onderling toernooi. De 52-jarige Hagenaar vormde op zijn afscheidsavond een duo met Van Persie. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is al jarenlang bevriend met ‘Barney’. “Ik ben al heel lang fan van Barney”, zei Van Persie. “Van postbode tot wereldkampioen, dat verhaal is prachtig.”