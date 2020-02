Aantal paarden dood door brand in manege Heerlen

Door een grote brand in een manege in het Limburgse Heerlen is zondagochtend vroeg een aantal paarden om het leven gekomen. Andere paarden konden worden gered, zei een woordvoerder van de brandweer.

Door het overlijden van de paarden zijn er veel emoties onder paardenbezitters ter plaatse, aldus de woordvoerder. De brand brak vlak na middernacht door nog onbekende oorzaak uit. De hulpdiensten sloegen groot alarm. Brandweerkorpsen uit de regio bestrijden de brand met groot materieel. Volgens de woordvoerder raakten geen mensen gewond.

De brand wordt aangewakkerd door hooi en stro in de paardenboxen bij de manege.