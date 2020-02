Limburgse hulpdiensten zetten actiecentra op

De veiligheidsregio’s in Limburg richten zondag, verspreid over de provincie, actiecentra in om de meldkamer te ontlasten. In Zuid-Limburg zijn naast de meldkamer nog drie actiecentra opgetuigd, in Noord- en midden-Limburg worden er zondagavond vier of vijf ingericht.

Volgens woordvoerder van de brandweer worden vanuit deze actiecentra hulpdiensten in de omliggende regio aangestuurd.

Voor ernstige incidenten kunnen mensen gewoon 112 bellen. Voor zaken die minder spoed vereisen is het politienummer 0900-8844. Voor de Limburgse brandweer staat 088-0619200 open, aldus een woordvoerder van de brandweer Zuid-Limburg. “Bel 112 alleen in dringende situaties”, benadrukte hij.

In Zuid-Limburg is de brandweer tot 15.00 uur twintig keer uitgerukt voor omgewaaide bomen, loszittende dakplaten en andere relatief kleine incidenten, aldus de woordvoerder.