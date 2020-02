Overlast en schade door storm

Bij Rijkswaterstaat komen al veel meldingen binnen over omgewaaide bomen. Zo is de brandweer op de A12 bij knooppunt Grijsoord bij Arnhem bezig om takken van de weg te halen.

Op het drukke Schenkviaduct in het centrum van Den Haag vielen twee bomen om. Niemand raakte gewond. Ook waaide bij de ambassade van Zuid-Afrika aan de Wassenaarseweg in Den Haag een grote naaldboom op een rijdende auto. De inzittenden kwamen met de schrik vrij.

In Rotterdam zijn op de ‘s-Gravendijkwal bouwmaterialen en steigeronderdelen de weg op gewaaid. De weg is afgesloten. De gemeente heeft vanwege de storm het Kralingse Bos afgesloten. Ook op diverse andere plaatsen in het land zijn parken, dierentuinen, boulevards en stranden afgesloten voor het publiek.

Op de Pier van Scheveningen zijn achttien gondels van het reuzenrad uit voorzorg afgekoppeld. Volgens de regionale omroep West “pakken de gondels die nog in het reuzenrad zitten flink wat wind”.

Wie de weg op moet, krijgt van Rijkswaterstaat het advies alert te zijn en waar nodig de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. De Houtribdijk (N307) tussen Enkhuizen en Lelystad is voor vrachtverkeer en voertuigen met aanhangers afgesloten. Vooral op dijken en bruggen heeft het verkeer veel last van de harde wind.