Saïd R. bij arrestatie in Colombia lichtgewond geraakt

Bij zijn aanhouding, vrijdag in de Colombiaanse stad Medellín, is Saïd R. lichtgewond geraakt. De 47-jarige verdachte, die wordt gezien als de rechterhand van onderwereldkopstuk Ridouan Taghi, liep bij een vluchtpoging “een kwetsuur aan zijn pols” op, meldt de Landelijke Eenheid van de politie. “Hij spong van een paar meter hoogte naar beneden”, aldus een woordvoerder.

Ook Colombiaanse kranten meldden zondag dat R. gewond is geraakt, maar zeggen dat een Colombiaanse agent op hem schoot toen hij probeerde ervandoor te gaan.

R. is onder strenge veiligheidsmaatregelen overgebracht naar de hoofdstad Bogotá. Wanneer hij naar Nederland zal worden gebracht, is nog onbekend. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie heeft Colombia om zijn uitlevering gevraagd. Die procedure zal volgens de politie “naar verwachting enige tijd in beslag nemen”.

“Wederom knap werk van vele mensen bij politie en het OM”, twitterde minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de arrestatie. “Met dank ook aan de Colombiaanse en Amerikaanse autoriteiten. Nu zal het recht zijn loop moeten hebben.”