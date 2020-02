Zwaarste buien en windstoten zijn achter de rug

De zwaarste buien en windstoten die gepaard gaan met de storm Ciara hebben ons land verlaten. Het KNMI heeft code oranje beëindigd voor het grootste deel van het land, op Limburg en Brabant na. Toch keert de rust buiten de komende nacht nog niet terug. Volgens Weeronline is het aan de kust nog steeds stormachtig en kunnen nog windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voorkomen.

Voor het grootste deel van het land geldt nu code geel. Naar verwachting wordt het in Limburg en Brabant ook snel rustiger, zegt een woordvoerster van het KNMI. De zeer zware windstoten verdwijnen in de nacht, maar windstoten met snelheden van 75-100 kilometer per uur houden mogelijk nog de hele maandag aan.