Advocaat Jos B.: alleen DNA-sporen onvoldoende bewijs

De advocaat van Jos B. meent dat de rechtbank zijn cliënt nooit zou kunnen veroordelen voor het doden, seksueel misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen. “Er is een DNA-spoor, verder niets. Dat alleen kan nooit voldoende zijn voor een bewezenverklaring.” Dat zei advocaat Gerald Roethof maandag tijdens de vijfde inleidende zitting in de rechtbank Maastricht.

Roethof vindt dat de 57-jarige B. moet worden vrijgelaten uit het voorarrest. B. zit sinds zijn arrestatie medio 2018 in de cel. Het Openbaar Ministerie is het daar pertinent mee oneens; volgens justitie zijn er voldoende aanwijzingen dat B. iets te maken heeft met de dood van de jongen. De rechtbank beslist later maandag over het voorarrest.

DNA van B. is onder meer op de pyjamabroek en onderbroek van Nicky gevonden. B. heeft nog niets willen verklaren daarover, behalve de ontkenning dat hij iets met de dood van de jongen te maken heeft.