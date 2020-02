Eis 2 jaar cel voor inrijden op publiek bij cross in Leende

Tegen de 21-jarige autocrosser Ponserello M. uit Reuver is twee jaar celstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, omdat hij zou zijn ingereden op publiek bij een cross in Leende. Dat gebeurde op 15 september. De officier van justitie beschuldigde M. maandag bij de rechtbank in Den Bosch van een poging tot doodslag.

De man kreeg ruzie nadat vanwege de veiligheid de derde manche van een cross was vervallen. Het was door droogte te stoffig om veilig te kunnen rijden. De coureurs kregen geen geld terug. M. werd daarop zo boos dat hij met een auto het publiek in zou zijn gereden bij de prijsuitreiking. Vijf mensen raakten daardoor gewond, onder wie een 14-jarige jongen.

De officier van justitie sprak van een “traumatische ervaring, een geluk dat iedereen het er levend van afbracht”. Omdat de man licht verstandelijk beperkt is, zou hij een jeugdstraf moeten krijgen.