Jos B. blijft tot zeker de inhoudelijke behandeling van zijn zaak in de cel. Dat heeft de rechtbank in Maastricht maandag besloten. De behandeling staat medio mei gepland. B.’s advocaat had gevraagd hem vrij te laten, maar de rechtbank ziet nog voldoende ernstige bezwaren om B. vast te houden.

De 57-jarige Limburger wordt verdacht van het doden, seksueel misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen.