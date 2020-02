Nederland wees Argentinië op ‘truc’ om Julio Poch op te pakken

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de Argentijnse autoriteiten gewezen op de mogelijkheid de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch in een ander land dan Nederland te laten aanhouden. Dat land zou hem dan aan Argentinië kunnen uitleveren, waartoe Nederland zelf geen kans zag. Dat blijkt uit een nieuw gespreksverslag dat het OM heeft gevonden, schrijft justitieminister Ferd Grapperhaus aan de Tweede Kamer.

Het OM opperde deze mogelijkheid in december 2008 tijdens een overleg in Nederland met de Argentijnen, toen die nog op uitlevering door Nederland mikten. Poch werd in september 2009 gearresteerd, in het Spaanse Valencia, om vervolgens door Spanje te worden uitgeleverd aan Argentinië. In zijn vroegere vaderland zat de Transavia-piloot acht jaar vast op verdenking van misdaden tijdens het bewind van de junta. De rechtbank daar sprak hem eind 2017 vrij en Poch kon terugkeren naar Nederland, al ging de Argentijnse justitie wel in hoger beroep.

Grapperhaus schreef eerder nog aan de Kamer dat het verzoek van Argentinië om een seintje te geven als Poch zich in het buitenland bevond, “voortkwam uit Argentijns strafrechtelijk onderzoek”. Wie het plan opperde kan belangrijk zijn, omdat Poch Nederland verwijt dat het hem in handen van de Argentijnen heeft gespeeld. Hij heeft een rechtszaak aangespannen om een schadevergoeding af te dwingen.

Dat Nederland “expliciet de mogelijkheid heeft gesuggereerd” blijkt uit een verslag dat afgelopen najaar is opgedoken. Het OM stuitte erop toen het nog eens naar documenten ging zoeken voor de onafhankelijke commissie die de zaak onderzoekt.

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) spreekt van een “pijnlijke onthulling”. Hij vindt het bovendien “opvallend” dat het OM minstens drie maanden wachtte voor het de minister inlichtte over het verslag.