Nikkie Tutorials wordt presentator van Eurovisiesongfestival

De bekende internetster Nikkie Tutorials wordt de online-presentator van het Eurovisiesongfestival 2020. Dat meldt de organisatie. Zij zal verslag doen van het grootste livemuziekevenement ter wereld via de internationale onlinekanalen van het Eurovisiesongfestival.

Verder neemt ze een speciale YouTube-serie op met de deelnemende artiesten, doet ze verslag vanaf de rode loper tijdens de openingsceremonie en is ze in de twee halve finales en de finale van het Eurovisiesongfestival 2020 te zien.

Met ruim 13 miljoen abonnees op YouTube (en nog meer volgers op Instagram) is Nikkie Tutorials de grootste Nederlandse internetster van het moment. Haar succes reikt tot ver over de landsgrenzen: zo verzorgde ze de make-up van sterren als Kim Kardashian, Jessie J en Lady Gaga.

Onlangs kwam de 25-jarige in het nieuws toen ze bekendmaakte dat ze als transgender per e-mail was gechanteerd. Tutorials, die sinds 2015 video’s maakt, had het idee dat de man die haar chanteerde haar leven wilde verwoesten.

Haar coming-out-video op YouTube werd inmiddels meer dan 32 miljoen keer aangeklikt. Zij liet weten veel positieve reacties te hebben gehad en dankbaar te zijn dat ze haar verhaal heeft kunnen doen.