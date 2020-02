OM wil 1,5 jaar cel voor lek bij marechaussee

Een 32-jarige ex-marechaussee uit Rotterdam moet anderhalf jaar cel krijgen voor het lekken van geheime informatie naar topcriminelen. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag geëist voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem.

De aanklager vindt bewezen dat de man in 2014 en 2015 op Schiphol voor 100 euro per naam of 200 euro per kenteken opsporingssystemen doorzocht. Volgens de aanklager gaf hij onder meer informatie door over de auto van een undercoveragent.

De ex-marechaussee kwam samen met een inmiddels veroordeelde collega in beeld, na de liquidatie van topcrimineel Gwenette Martha in 2014. In onderzoek daarnaar ontdekten rechercheurs dat Martha’s groep beschikte over schermafbeeldingen met informatie uit systemen van de marechaussee.