Verzekeraars komen dinsdag met schatting schade Ciara

De verzekeraars komen pas dinsdag met een schatting van de schade door de storm Ciara. Volgens een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars heeft het nu nog geen zin om daar iets over te melden.

“Het is maandag ook nog stevig weer en dat kan gevolgen hebben voor de schademeldingen. Een dakpan die gister los is komen te liggen, kan er bijvoorbeeld vandaag vanaf waaien. De verwachting is dat er nieuwe schades bijkomen die met elkaar te maken hebben. We willen graag een volledig beeld geven en wachten daarom tot dinsdag.”

Verzekeraar Interpolis meldde eerder dat er zondag zo’n zeshonderd meldingen zijn binnengekomen van schade aan onder meer huizen en auto’s. Maar de verwachting is dat het aantal meldingen maandag nog zal oplopen.