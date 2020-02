AH misleidend over goedkoopste kip in assortiment

Albert Heijn is misleidend als het gaat om de goedkoopste kip ofwel de basiskip in zijn assortiment, de AH kip. Dat stelt de Reclame Code Commissie in een zaak die was aangespannen door dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. Het gaat om de claim “Een vitaler ras met meer ruimte”.

De Commissie zegt onder meer dat het niet duidelijk is dat de claim slechts een vergelijking is met de inmiddels afgeschafte plofkip. De onduidelijkheid kan de consument aanzetten tot een aankoop die hij bij betere informatie misschien niet had gedaan en is daarom misleidend. Daarbij is “aannemelijk” dat basiskippen van andere supers meer ruimte hebben gehad dan hun lotgenoten bij Albert Heijn.

Begin 2016 is Albert Heijn voor de basiskip overgestapt op een ander kippenras. “Dit ras groeit langzamer en is sterker en vitaler. Samen met onze pluimveehouders werken we aan de leefomstandigheden van de kippen. Daarbij gaan we verder dan wet- en regelgeving en zoeken we de juiste balans tussen diervriendelijkheid en milieu-effecten”, aldus Albert Heijn, die nog niet weet of er beroep wordt aangetekend.

Albert Heijn zegt overigens dat het bedrijf, ook zonder de uitspraak van deze week, toch al van plan was de claim los te laten.