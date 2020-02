App helpt slechtziende treinreiziger

Blinden en slechtzienden kunnen via een speciale app achterhalen of hun trein vertraging heeft of bijvoorbeeld van een ander perron vertrekt. Deze zogeheten NS-Perronwijzer kan de informatie in extra grote letters tonen of voorlezen wat op de borden boven de perrons staat. Die informatie kunnen mensen met een visuele beperking nu vaak niet of moeilijk ontcijferen.

De Perronwijzer is ontwikkeld en getest door reizigers met geen of minder zicht. Luuk-Jan Boon, directeur van de Oogvereniging, is blij met deze ontwikkeling die het voor mensen met een visuele beperking makkelijker maakt om met de trein te reizen.

In de app is de informatie van alle stations in Nederland beschikbaar, dus ook van de stations waar niet NS maar een andere vervoerder rijdt.