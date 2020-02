Derde verdachte moord advocaat Wiersum voorlopig vast

De 31-jarige Rotterdammer die op 27 januari werd aangehouden op verdenking van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum, blijft de komende negentig dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam bepaald, meldt een woordvoerder desgevraagd.

De 44-jarige Wiersum werd op 18 september bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Het grootscheepse politie-onderzoek heeft tot dusver tot drie arrestaties geleid. Eerder hield de politie Giërmo B. en Anouar T. aan. Laatstgenoemde is een neef van Ridouan Taghi, die door justitie wordt beschouwd als de onbetwiste leider van een liquidatiebende. Taghi is hoofdverdachte in het proces Marengo, dat draait om een reeks criminele afrekeningen.

Derk Wiersum was een van de advocaten van de kroongetuige in Marengo, Nabil B. Hoewel er van een formele verdenking (nog) geen sprake is, wordt Taghi gezien als het brein achter de schokkende moord op de advocaat.