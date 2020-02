Kabinet wil iets extra’s doen voor Indische gemeenschap

De Indische gemeenschap kan wegens de 75e verjaardag van de bevrijding mogelijk rekenen op een gebaar van het kabinet. Staatssecretaris Paul Blokhuis bekijkt “wat het kabinet extra zou kunnen betekenen voor de Indische gemeenschap”, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris beseft heel goed “dat er nog steeds teleurstelling en verdriet bestaat” bij veel Indische Nederlanders. Hij zoekt naar een manier om hen tegemoet te komen en wil daarvoor zo mogelijk de bestaande subsidieregeling voor deze gemeenschap aangrijpen. Daarvan worden bijvoorbeeld lesmateriaal en culturele evenementen betaald.

Blokhuis gaat met vertegenwoordigers van de Indische Nederlanders praten over hun wensen. In de Kamer gaan steeds meer stemmen op voor een nieuwe geste of een onafhankelijk onderzoek naar wat Nederland deze gemeenschap misschien nog schuldig is.