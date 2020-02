Aflevering over Boer Zoekt Vrouw bovenaan kijkcijferlijst DWDD

De Wereld Draait Door kan al jaren leunen op goede kijkcijfers. Sinds 2009 komt het gemiddelde aantal kijkers per seizoen steevast boven de 1 miljoen uit. Het hoogtepunt was het jaar 2015 toen gemiddeld ruim 1,4 miljoen mensen afstemden op NPO 3, waar DWDD toen nog te zien was. Woensdag werd bekend dat DWDD bezig is met het laatste seizoen.

De best bekeken aflevering van de talkshow werd in 2015 uitgezonden. Naar de aflevering op 23 maart keken ruim twee miljoen mensen. Dat is inclusief degenen die het programma op een later moment terugkeken, blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd bij Stichting KijkOnderzoek. Bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel zaten alle boeren uit het achtste seizoen van Boer Zoekt Vrouw, dat net ten einde was.

Op plek twee van de lijst met best bekeken DWDD-afleveringen staat die van 20 januari 2017. Op die dag was de inauguratie van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook daar keken meer dan twee miljoen mensen naar. De Amerikaanse president bezorgde Van Nieuwkerk sowieso hoge kijkcijfers. De dag dat bekend werd dat Trump de verkiezingen had gewonnen, vult de top 3 aan. Daar keken bijna twee miljoen mensen naar.

DWDD moest in zijn beginjaren nog op gang komen. Van Nieuwkerk begon in 2005 met de presentatie van DWDD. Dat deed hij eerst afwisselend met Francisco van Jole. Gemiddeld trokken die afleveringen 320.000 kijkers. Het kijkcijferaantal bouwde zich daarna op. Na recordseizoen 2015 daalden de gemiddelde kijkcijfers tot de ruim 1,2 miljoen mensen die er nu nog naar kijken.