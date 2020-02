Belangstelling voor 5 mei in Wageningen groter dan ooit

De belangstelling voor de 75-jarige herdenking van de capitulatie van de Duitse bezetters op 5 mei in Wageningen is nu al groter dan ooit. De voormalige geallieerde landen en Duitsland sturen hoge regeringsvertegenwoordigers en ook het Nederlandse koningshuis is aanwezig. Wie er precies komen wilden burgemeester Geert van Rumund van Wageningen en de organisatie woensdag nog niet zeggen. Wel is zeker dat de presidenten Trump (Verenigde Staten) en Poetin (Rusland) niet zijn uitgenodigd.

Aan het jaarlijkse Bevrijdingsdefilé op 5 mei zullen meer veteranen dan ooit deelnemen. Onder hen is nog een kleine groep oud-strijders die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Wageningen verwacht ook veel nabestaanden van geallieerden die in de Tweede Wereldoorlog meevochten om Nederland te bevrijden. Volgens Van Rumund zijn vrijwel alle logeergelegenheden in de wijde omtrek van Wageningen al volgeboekt.

Wageningen heet ook wel Stad der Bevrijding, omdat in Hotel De Wereld in die plaats op 5 mei 1945 is onderhandeld over de capitulatie van de Duitsers. De Gelderse gemeente trapt de jubileumherdenking af op 20 februari, precies 75 dagen voor 5 mei. Vanaf die dag is er in Wageningen elke dag iets te doen rondom het thema vrijheid. Zo komen er overal spandoeken te hangen met daarop boodschappen van bekende en onbekende Nederlanders over wat vrijheid voor hen is. In en rond Wageningen gaat het Pad van de Vrijheid open, een 150 kilometer lange wandelroute langs historische oorlogslocaties.

Het traditionele ontsteken van het Bevrijdingsvuur in de nacht van 4 op 5 mei gaat dit jaar gepaard met een multimediale show bij Hotel De Wereld, waarin het verhaal van de bevrijding wordt verteld. Veel gemeenten komen het vuur in Wageningen ophalen om op 5 mei de vrijheidsvlam in hun omgeving aan te steken. De herdenkingsdienst op 5 mei in de Wageningse Johannes de Doperkerk is in een modern jasje gestoken. Jongeren zullen daar een Manifest voor de Vrijheid voorlezen.