Bitcoin trekt criminelen aan, maar de munt is niet anoniem

De bitcoin is de laatste jaren erg populair geworden. Niet alleen bij nerds en beleggers, maar ook bij criminelen. Zij kunnen geld snel en simpel overmaken naar alle uithoeken van de wereld en dus ook snel wegsluizen. Het is makkelijk om onopgemerkt te blijven in de enorme hoeveelheid transacties. Daarom willen ze graag betaald worden in bitcoins, zoals de afzender van de bombrieven die woensdag ontploften in Amsterdam en Kerkrade. Maar de bitcoin is niet zo anoniem als gebruikers soms lijken te denken.

Gebruikers bewaren hun bitcoins in zogenoemde wallets, oftewel digitale bankrekeningen. De naam daarvan is een lange combinatie van tientallen willekeurige cijfers, hoofdletters en kleine letters. Gebruikers zijn online bekend onder die code. Elke keer dat iemand bitcoins overmaakt naar een ander, komt dat in een collectief logboek te staan en dat is openbaar. Iedereen kan dus zien welke gebruiker hoeveel geld overmaakt naar welke gebruiker. Als iemand weet welke persoon schuilgaat achter de code van de wallet, is de handel en wandel precies na te gaan. Rechercheurs kunnen zo dus ook uitzoeken tussen wie geld wordt overgemaakt. De munt is niet anoniem, maar werkt met pseudoniemen.

Andere virtuele munten zijn helemaal anoniem. De monero, bijvoorbeeld, opgezet in 2014. Die laat afzender, ontvanger en het overgemaakte bedrag niet zien. Bovendien kunnen mensen verborgen wallets aanmaken. Nergens is te zien aan welke accounts die zijn gekoppeld.