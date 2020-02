Kamer: kabinet moet hulplijn pedofielen bereikbaarder maken

Het kabinet moet een telefonische hulplijn voor pedofielen te hulp schieten, vindt de Tweede Kamer. Hulplijn Stop it Now! kan door geldgebrek bijna twee van de drie bellers niet te woord staan.

ChristenUnie, CDA, VVD, SP en PvdA, samen een Kamermeerderheid, willen dat het kabinet daarom in actie komt. De verantwoordelijke minister moet met de organisatie achter Stop it Now! gaan praten over wat zij tekort komt. Daar is de hulplijn duidelijk over: het geld ontbreekt voor voldoende personeel om de telefoon op te nemen.

De problemen van Stop it Now! moeten snel de wereld uit, vindt de Kamer. De initiatiefnemers wijzen erop dat de hulplijn seksueel misbruik kan voorkomen.