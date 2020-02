Kunstenaars gaan Rotterdam ‘aankleden’ voor songfestival

Kunstenaars gaan Rotterdam aankleden voor het Eurovisiesongfestival in mei. Studio VollaersZwart en Arttenders zijn de eerste kunstenaars die zijn uitgenodigd om Rotterdam op te fleuren, maakte de organisatie van het festival woensdag bekend. Beide bureaus hebben volgens de organisatie “een stevige reputatie in de (internationale) wereld van kunst en design”.

Studio VollaersZwart gaat de stad aankleden met een Sing Along City waarbij een kleurrijk megalint de route van het Centraal Station tot Rotterdam Ahoy markeert. Straten en gebouwen worden versierd met honderden hergebruikte internationale vlaggen die alle buitenlandse gasten in de stad verwelkomen en onderweg wordt gezorgd voor entertainment. Onder het mom ‘Niet zeiken, maar zingen!’ zorgt Arttenders voor een mobiel podium, #TheGoodPlees. Op verschillende plekken in Rotterdam krijgen bezoekers “een flamboyante line-up en bijzondere acts” voorgeschoteld.

De komende weken wordt duidelijk welke kunstenaars nog meer meedoen.