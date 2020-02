Metropole Orkest viert 75-jarig jubileum in Melkweg

Het Metropole Orkest viert dit jaar zijn 75-jarig bestaan met een reeks concerten in de Melkweg in Amsterdam. Onder de noemer Metropole Orkest XXL geeft het pop- en jazzorkest van 18 tot en met 21 mei elke avond een concert met een andere toonaangevende artiest of formatie. Dat maakte het Metropole Orkest woensdag bekend.

Ook de Melkweg jubileert. Het poppodium en het cultureel centrum bestaat 50 jaar. Op de eerste avond stapt de Amerikaanse soulzanger en pianist Cory Henry op het podium. Het orkest sluit de concertreeks af met funky gitarist Cory Wong en singer-songwriter Cody Fry. Welke artiesten zijn uitgenodigd voor de concerten op dinsdag 19 en woensdag 20 mei, wordt volgende week bekendgemaakt.

Naast de concerten zullen er ook elke dag masterclasses zijn waar solisten en musici een inkijkje geven in hun muzikale leven.

De kaartverkoop voor de concerten is inmiddels begonnen. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van de Melkweg.