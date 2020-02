Netflix wil nog steeds series maken met NPO

Netflix wil nog steeds in gesprek met de NPO over het maken van vijf tv-series. Dat zei Janneke Sloëtjes, directeur publieksbeleid bij Netflix, in een gesprek met de Tweede Kamer.

NPO-baas Shula Rijxman zei vorige maand in haar nieuwjaarstoespraak samen met internationale partners kwaliteitsdrama te willen maken. Daarbij noemde ze onder meer Netflix. NRC berichtte echter vorig jaar dat een principeovereenkomst tussen Netflix en de NPO al een jaar op de plank lag vanwege onenigheid over uitzendrechten.

Over de inhoud van de gesprekken wilde Sloëtjes niet ingaan. “Ik kan wel zeggen dat we de NPO hebben gevraagd in gesprek te gaan om een set van vijf series te produceren en op Netflix aan te bieden, omdat we dat heel graag willen. En ik wacht op een reactie. Van de NPO.”

De Kamer sprak woensdag ook met regisseurs en producenten van films, series en documentaires. Het kabinet kondigde eind vorig jaar aan dat streamingdiensten en bioscopen in de toekomst een vast deel van hun omzet moeten investeren in Nederlandse producties. Het wetsvoorstel waaraan wordt gewerkt, wordt waarschijnlijk na de zomer behandeld in de Kamer.

Volgens actrice en regisseur Halina Reijn is er daadwerkelijk meer behoefte aan Nederlandse films en series, “maar dat zijn niet alleen films met klompen erin”. Ook die met een Nederlandse regisseur en cast moeten meer aandacht krijgen, vinden de verschillende filmmakers.