Nog meer containers overboord geslagen boven Waddengebied

Het schip OOCL Rauma, dat dinsdag 43 kilometer boven Ameland vijf containers verloor, is nog eens twee containers kwijtgeraakt. Het schip verloor deze containers aan het begin van de nacht van dinsdag op woensdag 60 kilometer ten noordwesten van Terschelling. In de zeven containers zaten in ieder geval papier en melkpoeder, meldt de kustwacht.

De OOCL Rauma, die plaats heeft voor 1425 containers van de standaardmaat TEU, was vertrokken uit de haven van Kotka (Finland) en is nog steeds op weg naar Rotterdam. Het wacht op rustiger weer om door te kunnen varen. Dinsdag stond er windkracht 8.

Na de eerste melding dinsdagmiddag stuurde de kustwacht het hulpschip ETV Guardian naar de plek waar de OOCL Rauma, die onder Nederlandse vlag vaart, de containers heeft verloren. Ook werd het kustwachtvliegtuig gealarmeerd om de containers te lokaliseren. Door technische problemen moest de Guardian terug naar de haven van Den Helder.

Woensdagochtend is het kustwachtvliegtuig er weer op uitgegaan om de twee in de nacht overboord geslagen containers te zoeken. De kustwacht stuurt aan de scheepvaart een bericht over de laatst bekende positie van de containers, om te waarschuwen.