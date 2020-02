Ontplofte poststukken maakten ‘sissend geluid’

De poststukken die woensdagochtend in Kerkrade en Amsterdam ontploften, maakten vlak daarvoor een sissend geluid. Dat hebben politiewoordvoerders ter plaatse gezegd. In Kerkrade waren negen mensen in het pand toen het gebeurde.

Volgens een woordvoerder van de politie nam een medewerker van het postsorteerbedrijf een pakje aan dat er “heel normaal” uitzag. Deze medewerker hoorde een sissend geluid en gooide het pakje weg. De aanwezige personeelsleden vluchtten daarop de postkamer uit. Even later was de explosie.

In Amsterdam kreeg een medewerker van een postsorteercentrum van ABN Amro een grote, verdikte envelop in handen. Toen het personeelslid die opende, klonk ook een sissend geluid, zo stelt een woordvoerder van de politie. Daarna gooide ook deze medewerker de envelop weg. Vervolgens klonk een knal.

Bij de incidenten is niemand gewond geraakt. De negen medewerkers van het bedrijf in Kerkrade zijn opgevangen bij een naastgelegen bedrijf. De schade die is ontstaan door de explosie is onbekend. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wordt daar om 11.00 uur verwacht. In Amsterdam is de EOD al ter plaatse.