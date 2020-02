Passagiers Westerdam in de komende dagen naar huis

De 1455 passagiers van het cruiseschip Westerdam, onder wie 91 Nederlanders, mogen binnen enkele dagen van boord en huiswaarts keren. Het schip van rederij Holland-Amerika Lijn (HAL) arriveert donderdag 07.00 uur lokale tijd in de haven van Sihanoukville in Cambodja, waar de cruise ook direct eindigt.

Het schip voer al een tijdje rond in Aziatische wateren. Uit vrees voor het nieuwe coronavirus werd het schip nergens meer toegelaten.

In de dagen na aankomst mogen de passagiers van boord en worden ze via chartervluchten vervoerd naar de hoofdstad van het land, Phnom Penh. Hiervoor is toestemming verkregen van de Cambodjaanse autoriteiten, meldt het moederbedrijf van HAL, Carnival Corporation, in een verklaring. Het concern zegt ze hiervoor “heel erg dankbaar te zijn”.

Vanuit de hoofdstad vervolgt een ieder vervolgens zijn weg naar huis. HAL regelt en betaalt de vluchten. Daarnaast worden de kosten die gasten hebben gemaakt volledig vergoed.

De Westerdam was op een veertiendaagse reis die begon in Hongkong op 1 februari. Behalve de 1455 passagiers, zijn er 802 bemanningsleden aan boord. De gasten zouden eigenlijk op 15 februari van boord gaan in Yokohoma in Japan. Iedereen aan boord is gezond, niemand is besmet met het coronavirus, aldus Carnival Corporation.

Het concern dankt de gasten en de crew – en hun naasten – voor “hun geduld tijdens deze buitengewone periode”.