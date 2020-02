‘Pluimveehouders kwetsbaarder geworden voor vogelgriep’

Een mogelijke uitbraak van vogelgriep is moeilijk te beheersen. Het gros van de kippen in Nederland wordt in een handjevol gemeenten gehouden en er lopen steeds meer kippen rond per bedrijf. Daardoor is de kans op besmetting groot. Dat verwacht Cor Pierik, landbouweconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dinsdag kondigde het ministerie van Landbouw een ophokplicht aan voor boeren met 250 of meer kippen, nadat in het Duitse Bretzfeld de vogelgriep was aangetroffen.

De pluimveesector concentreert zich in Noord-Limburg en Gelderland. Een kwart van alle kippen in Nederland wordt in Venray, Barneveld, Ede, Leudal en Nederweert gehouden. Daar komt bij dat de schaalvergroting in de sector almaar doorzet. In 2017 liepen er gemiddeld ruim 77.000 kippen rond in een bedrijf met vleeskuikens, terwijl dat er tien jaar geleden nog zo’n 58.000 waren. “Dat betekent dat er veel meer kippen moeten worden geruimd als een bedrijf wordt geraakt”, aldus Pierik.

Nederland werd voor het laatst hard geraakt door de vogelgriep in 2003. Toen werden ongeveer 30 miljoen kippen en eenden geruimd. In Nederland worden al jaren rond de 100 miljoen kippen gehouden.