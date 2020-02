Politie waarschuwt voor bombrieven en publiceert foto

De politie waarschuwt naar aanleiding van de bombrieven die woensdagochtend afgingen bij bedrijven in Amsterdam en Kerkrade, voor soortgelijke brieven. Ze geeft daarbij een nauwkeurige beschrijving van de enveloppen en deelt ook een foto van één van de enveloppen die woensdagochtend ontbrandden. In de afpersingsbrieven is betaling van bitcoins geëist.

Op de foto op de site politie.nl is een grote witte envelop met een verdikking te zien. De envelop is beplakt met twee postzegels. De geadresseerde is aangegeven op een geprint papierstuk in een geplastificeerd deel van de envelop. Volgens de politie was de envelop niet voorzien van een CIB-logo, zoals bij eerdere bombrieven wel het geval was. “Ontvangt u een dergelijke envelop en vertrouwt u de situatie niet, neem dan contact op”, aldus de politie.

De politie houdt sterk rekening met een verband tussen de brieven en de eerdere reeks die bij bedrijven door het hele land binnenkwam. Of het poststuk op de foto is afgegaan in Amsterdam of in Kerkrade, wil een woordvoerder niet zeggen.