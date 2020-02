Rutte met ministers naar veiligheidsconferentie München

Premier Mark Rutte, minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en defensieminister Ank Bijleveld zijn vrijdag en zaterdag op een veiligheidsconferentie in de Zuid-Duitse stad München. De Münchner Sicherheitskonferenz is de grootste veiligheidspolitieke bijeenkomst van het jaar, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Rutte doet zaterdag op het hoofdpodium mee aan een paneldiscussie over veiligheidskwesties in de regio Azië-Pacific (in of nabij de westelijke Stille Oceaan). Ook voert hij gesprekken met collega’s. Het programma van de premier begint vrijdag met een werkdiner over de trans-Atlantische samenwerking.

Blok is onder meer bij sessies over internationale veiligheid. Bijleveld heeft zaterdag een lunch met collega’s, op uitnodiging van de Duitse minister van defensie.