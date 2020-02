Transavia gaat geld vragen voor ‘gegarandeerde’ handbagage

Transavia laat vanaf 30 maart passagiers betalen als die er zeker van willen zijn dat hun handbagage meekan in de cabine. Handbagage kan ook nog steeds gratis mee, maar dan kan het gebeuren dat de rugzak of het rolkoffertje in het ruim terechtkomt, meldt de luchtvaartmaatschappij.

Transavia stelt dat onderzoek onder haar passagiers in Nederland en Frankrijk heeft uitgewezen dat die zekerheid willen over hun handbagage en ook best willen betalen voor die garantie. De prijs per enkele reis varieert tussen de 5 en 15 euro.

Passagiers die ‘gegarandeerde handbagage’ aankopen mogen als eerste aan boord zodat hun handbagage zeker past in het bagagevak boven hun stoel. In de bagagevakken is plaats voor zo’n zeventig rolkoffers. Volgens Transavia gebeurt het regelmatig dat niet alle handbagage in de cabine past.

Een accessoire dat onder de stoel kan, zoals een kleine handtas of laptoptas, mag gratis mee. Bij elkaar opgeteld mag alle handbagage 10 kilo wegen.