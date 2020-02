Voor senioren blijft papier populair, ook al wordt online steeds meer omarmd

Senioren lezen nog het liefst een papieren boek en krant (62 en 44 procent), luisteren ook gewoon nog naar cd’s (72 procent) en heel soms is zelfs de videospeler nog in gebruik (18 procent). Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Senioren die internet gebruiken, kiezen in veel gevallen voor wat bekend en vertrouwd is.

Senioren en hun online aanwezigheid

Uit een onderzoek dat gedaan is onder 1.500 Nederlandse senioren blijkt dat er een grote groep senioren gebruik maakt van het internet. Gemiddeld hebben senioren drie apparaten waarmee ze online actief kunnen zijn, namelijk een smartphone (73 procent), een tablet (70 procent), een laptop (65 procent) en/of een computer (63%). Met name online bankieren en Whatsapp zijn populair. Andere sociale media worden ook veel gebruikt, zoals Facebook (49 procent), YouTube (42 procent) en Linkedin (14 procent).

Sociale media, spelletje en het verkeer

Naast sociale media spelen senioren ook graag spelletjes. Ruim de helft van de senioren (53 procent) speelt weleens online spelletjes, vooral Wordfeud (41 procent) en Sudoku (23 procent) zijn populair. Rondom het huis wordt nog weinig gebruikt gemaakt van nieuwe technologische mogelijkheden, is dat in het verkeer heel anders. Zo rijdt ruim de helft (52 procent) op een e-bike. In de auto maken online senioren graag gebruik van een auto-navigatiesysteem (65 procent) of van een navigatieapp op de telefoon (15 procent).

Papier blijft populair

Ondanks alle digitale mogelijkheden en het enorme leesaanbod dat steeds groter wordt, lezen we nog steeds graag van papier, en vooral senioren. De krant lezen op papier bijvoorbeeld blijft voor veel mensen een favoriete bezigheid. Hoe ouder, hoe meer tijd voor de krant. 65-plussers lezen ongeveer drie keer zo lang in de krant als 13- tot 19-jarigen. Vooral de weekendkrant is een populair tijdverdrijf. Tijdschriften worden het meest gelezen, gevolgd door kranten en boeken. Het populairste scherm voor lezen is de computer (pc en laptop), gevolgd door tablet, smartphone en e-reader.

Proefabonnement krant of tijdschrift

Het aantal lezers van papieren kranten neemt af, maar het zijn er nog altijd meer dan zes miljoen in 2018. Gemiddeld besteden die lezers doordeweeks een half uur per dag aan de krant en zo’n drie kwartier in het weekend. Er is een rijke keuze aan abonnementen op tijdschriften en kranten, waardoor mensen de mogelijkheid krijgen om te kijken welke krant of welk tijdschrift het beste bij hun persoonlijke wensen en behoeftes past.

Terug naar de senioren. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er nog steeds 644.000 65-plussers zijn die nog nooit het internet op zijn geweest. Een groot deel van deze groep zal het internet niet omarmen. Daarnaast zijn er ook senioren die niet digitaal vaardig blijven. Dit komt onder andere door achteruitgang van de gezondheid. Gelukkig is er voor hen de papieren krant, of tijdschrift.