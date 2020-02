In een hoofdkantoor van ING aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost is donderdagochtend een bombrief ontploft. Het was een kleine ontploffing en er is niemand gewond geraakt, zegt een woordvoerster van ING. Eén persoon heeft rook ingeademd en daarom is er een ambulance opgeroepen.

De politie heeft de zaak in onderzoek. De ING-woordvoerster kon niet zeggen hoe laat de brief donderdagochtend was gearriveerd.