Iva Bicanic van Centrum Seksueel Geweld wint de Vrouw in de Media Award

Landelijk coördinator Centrum Seksueel Geweld Iva Bicanic is de winnaar van de elfde landelijke Vrouw in de Media Award 2019. Zij kreeg de award uit handen van directeur DCE van het ministerie OCW, Jacqueline Prins. De aanmoedigingsprijs You Go Girl Award 2019 ging naar melkveehouder Heleen Lansink.

De Vrouw in de Media Awards zijn een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de awards willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. Ruim 90.000 mensen brachten een stem uit. De landelijke awards werden in Instituut Beeld en Geluid in Hilversum uitgereikt tijdens een feestelijk event.

Seksueel geweld

Iva Bicanic was één van de tien genomineerde vrouwelijke deskundigen voor de landelijke award die zich in 2019 in de media heeft geprofileerd. Samen met handbalster Estavana Polman en oprichter van schoonmaakimperium MAS Rahma el Mouden kreeg ze de meeste stemmen. De jury koos uit de top drie unaniem voor Bicanic en dit sloot ook aan bij de publieke stemming. Zij heeft door haar vele optredens voor radio en tv, kranten en andere media op bijzondere constructieve wijze de behandeling van slachtoffers van seksueel misbruik in Nederland op de kaart gezet. Een van de stemmers: “Iva Bicanic doet ontzettend goed werk, niet alleen voor de slachtoffers van seksueel geweld maar ook voor hun ouders en broers of zussen. Daarnaast heeft ze binnen de gezondheidszorg al de nodige veranderingen gebracht. En niet te vergeten, ze is een spreekster die elegant en met heldere taal, met goede kennis van zaken, de boodschap scherp op z’n plek zet.”

Winnaar aanmoedigingsprijs You Go Girl

De You Go Girl is een aanmoedigingsprijs voor vrouwelijke rolmodellen die afgelopen jaar zichtbaar in de media zijn geweest. Melkveehouder Heleen Lansink was één van de zes genomineerde vrouwelijke experts. Na sluiting van de stembus, eind januari, had zij samen met geneeskundige studenten Romée Snijders & Veerle Smit en initiatiefnemer van #eenzame jongeren en #maatjegezocht Nadï van de Watering de meeste stemmen. De jury koos unaniem voor Lansink – en dit sloot ook aan bij de publieke stemming – omdat zij in 2019 de landelijke media als agrarische bruggenbouwer wist te bereiken. Ze wordt door de stemmers gezien als een uitstekende ambassadeur voor de volledige agrarische sector en de melkveehouderij in het bijzonder. “Ze weet de verbinding te maken tussen boer en burger. Het is dapper dat zij een genuanceerd geluid durft te laten horen. Heleen Lansink is gedreven en authentiek en brengt een heldere visie over”, aldus de stemmers.

Aandeel experts m/v aan tafel in talkshows en andere media

De initiatiefnemers Janneke van Heugten van Mediaplatform Vaker in de Media en Marga Miltenburg van Sprekersbureau ZijSpreekt zetten zich in voor het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwelijke deskundigen in de media. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteerde eind 2019 het Commissariaat voor de Media de resultaten van het onderzoek naar de representatie van mannen en vrouwen in Nederlandse nieuws en informatieve televisieprogramma’s. Uit het onderzoek blijkt dat als er om specifieke deskundigheid wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij politici of experts, vrouwen veel minder in beeld zijn dan mannen (23,2 procent). Uit eerder onderzoek bleek al dat van alle mensen aanwezig in het nieuws (experts, slachtoffers, ooggetuigen, ouders e.d.) 19,5 procent vrouw is. Het percentage vrouwelijke deskundigen in de Nederlandse nieuwsmedia (radio, kranten, televisie en nieuwssites) is in de afgelopen twintig jaar nauwelijks verbeterd.

Over de Vrouw in de Media Awards

Naast de landelijke Vrouw in de Media Award is er ook een Vrouw in de Media winnaar per provincie. ‘De zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen is immers net zo belangrijk in de regionale media’, aldus de organisatoren. Op voordracht van journalisten en het publiek zijn tien landelijke en per provincie tien regionale rolmodellen geselecteerd. Er kon tot en met donderdag 30 januari worden gestemd op www.vrouwindemedia.nl. Het publiek bepaalde met het uitbrengen van een stem wie van de genomineerden zich het beste heeft geprofileerd in de media. Voor de landelijke awards maakte de jury bestaande uit Marianne Verhoeven (hoofdredacteur maandblad Opzij en voorzitter van de jury), Ann-Lynn Hamelink (eindredacteur/presentatrice RTL-Z) en Maria Punch (stemcoach, presentatietrainer BNR-radio), de keuze uit de drie experts die de meeste stemmen kregen.