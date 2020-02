Meerderheid in raad Amsterdam wil algeheel vuurwerkverbod

Na Rotterdam wordt Amsterdam waarschijnlijk de tweede grote stad van Nederland waar een algeheel vuurwerkverbod gaat gelden. Een meerderheid in de gemeenteraad wil een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk nog voor de komende jaarwisseling. Alleen zogenoemd schertsvuurwerk, zoals sterretjes, mag dan nog worden afgestoken.

Een motie van de lokale Partij voor de Dieren (PvdD) werd gesteund door alle fracties, behalve Forum voor Democratie en het CDA.

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren van de PvdD spreekt van “een historisch besluit. Hiermee voorkomen we overlast en milieuvervuiling en bereiken we meer veiligheid voor onze hulpverleners, betere luchtkwaliteit en besparen we veel dierenleed.”

Burgemeester Femke Halsema zei vorige maand te hopen dat er een landelijk verkoop- en distributieverbod van vuurwerk komt. Zolang dat er niet is, kan iedereen volgens haar overal vuurwerk kopen en ontstaan grote risico’s voor politie en andere handhavers.