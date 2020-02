Meerderheid voor handelsverdrag Canada dichtbij door tevreden CU

Coalitiepartij ChristenUnie is “tevreden” over de toezeggingen die handelsminister Sigrid Kaag heeft gedaan in een debat over het omstreden handelsverdrag met Canada, CETA. Als de kleinste regeringspartij voor het verdrag stemt, haalt het kabinet een nipte meerderheid van 76 van de 150 zetels. De ChristenUnie stemde in 2016 nog tegen het verdrag.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag en donderdag meer dan veertien uur over de overeenkomst. Behalve de regeringspartijen VVD, CDA en D66 steunt eenmansfractie Van Haga het verdrag.

Een tegenvaller voor het kabinet is de tegenstem van de SGP. De partij vindt onder meer dat het kabinet onvoldoende tegemoet komt aan de vraag voor compensatie voor getroffen boeren. Het afvallen van de SGP betekent dat het nog lastiger zal worden voor de coalitie om een meerderheid voor CETA te vinden in de Eerste Kamer.