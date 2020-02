Milieuclub die stikstofbeleid torpedeerde: plannen zijn visieloos

De kabinetsplannen om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen, zijn volgens milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) “visieloos” en veel te vrijblijvend. Alleen bindende doelstellingen zullen standhouden voor de rechter, zegt voorzitter Johan Vollenbroek, maar in de plannen staan alleen streefwaarden.

Volgens Vollenbroek gaapt “een kloof tussen de even duidelijke als harde uitspraak van de hoogste bestuursrechter” en de maatregelen die minister Carola Schouten (Landbouw) wil nemen, zoals het uitkopen van boeren in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Daarvoor is 350 miljoen euro beschikbaar.

MOB is de organisatie die met succes het Nederlandse stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aanvocht bij de Raad van State. De organisatie voorziet met de huidige stand van zaken opnieuw een “moeras van juridische procedures”.

De politiek moet volgens Vollenbroek een programma opstellen waarmee de stikstofuitstoot in tien jaar met 50 procent afneemt. “Gebeurt dat niet, dan kan het plan en de brief van de minister van 7 februari zo de prullenbak in”, verwijst de voorzitter naar de stikstofplannen van Schouten.

Hoewel de minister vaak zegt dat ze inzet op het ontwikkelen van een duurzame, circulaire landbouw, ontbreekt het haar volgens MOB aan een visie daarop. “Een cruciale economische randvoorwaarde is een fatsoenlijk inkomen voor de boeren die hun bedrijf op een duurzame en milieuvriendelijke wijze willen voortzetten”, merkt de organisatie op.

Het Rijk trekt onder meer 350 miljoen euro uit om veehouders uit te kopen die dat willen. Ook komt 172 miljoen beschikbaar voor innovatie en verduurzaming van stallen.

Voor beweiden en bemesten komt geen vergunningsplicht en Schouten staat ook positief tegenover het voorstel van boerenorganisaties om stikstofruimte te ‘verleasen’. Ze wil bijvoorbeeld mogelijk maken dat een boer die ruimte uitleent aan een bedrijf dat windmolens wil bouwen. Want ook dat mag niet zomaar als bij de bouw stikstofoxiden uit de bouwmachines vrijkomen.