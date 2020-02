OM eist 4 jaar cel tegen schipper drugsboot in Moerdijk

De schipper van het binnenvaartschip in Moerdijk waar grote hoeveelheden van de harddrug crystal meth werden gemaakt, moet een celstraf krijgen van vier jaar. Dat eiste het Openbaar Ministerie donderdag voor de rechtbank in Breda. De 66-jarige Bredanaar Cor B. wist volgens de aanklaagster dat in het laadruim van zijn 85 meter lange schip Arsianco een groot drugslab was, dat werd gerund door Mexicanen.

Het OM heeft geen bewijs dat B. zelf meedeed aan de productie van de zeer verslavende en schadelijke synthetische drugs. Wel is hij betrokken bij de inrichting van het professionele drugslab, dat in Nederland uniek in zijn soort was, zei de officier van justitie.

Drie Mexicaanse mannen die worden verdacht van de grootschalige productie van het spul, hoorden allen straffen van vijf jaar tegen zich eisen. Het drietal liet weinig tot niets los tijdens de rechtszaak. Wel zeiden ze dat ze pas kort in Nederland waren toen de waterpolitie tijdens een routinecontrole het drugslab op 10 mei vorig jaar ontdekte. De drie waren er op dat moment bezig.