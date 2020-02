Opnieuw is een verdacht pakket gevonden. Donderdagmiddag rond 12.30 uur trof een postbezorger een pakketje aan waar rook uitkwam, op de Bosschendijk in Oudenbosch (Noord-Brabant). Volgens de politie heeft hij het pakketje op straat gelegd. De politie heeft het pakketje onderzocht en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie gewaarschuwd. De omgeving is ruim afgezet.