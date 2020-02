Philip Freriks en Robert Vuijsje geven Vrijheidscolleges

Philip Freriks, Splinter Chabot, Robert Vuijsje en Angelique Houtveen zijn enkele van de sprekers die dit jaar de Vrijheidscolleges geven in aanloop naar 5 mei. Volgens de organisatie zijn het er met ruim zeventig lezingen in het hele land meer dan ooit. “We organiseren bijna twee keer zoveel colleges als vorig jaar”, zegt directeur Esther Lubberding van de Vrijheidscolleges. “Er is duidelijk een behoefte aan inspirerende verhalen over vrijheid.”

De sprekers geven hun eigen visie op vrijheid. Voor kinderen tussen de negen en twaalf jaar houdt Dieuwertje Blok speciale kidscolleges. Ook zijn er internationale sprekers gestrikt die zich inzetten voor vrijheid, zoals de Filipijnse journaliste Maria Ressa, Azza Karam van de organisatie Religions for Peace en de burgemeester van de Italiaanse stad Palermo, Leoluca Orlando. Zij zijn in ons land omdat ze, samen met tv-presentator Sander de Kramer, de Four Freedoms Award krijgen van de Roosevelt Foundation.

De Vrijheidscolleges vinden sinds 2013 plaats in nauwe samenwerking met de Bevrijdingsfestivals. In alle provincies zijn de sprekers te vinden, onder meer op middelbare scholen, bibliotheken, mbo’s en diverse podia.