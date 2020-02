Rechtbank wil meer onderzoek naar vergiftiging ex-militair

Een toxicologisch deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) moet meer onderzoek doen naar de vergiftiging van de 49-jarige oud-militair Marcel Hoogerbrugge in Hoogeveen. Dit heeft de rechtbank in Assen donderdag beslist tijdens een zitting tegen moordverdachte Hala E. (47). Hoogerbrugge werd op 20 december 2017 in zijn woning met een ingeslagen schedel gevonden. Hij bleek vergiftigd door een cocktail van medicijnen.

De politie pakte E. in augustus 2018 in Londen op. De vrouw en Hoogerbrugge kenden elkaar uit Hoogeveen, waar zij voor haar emigratie naar Groot-Brittanniƫ woonde. Haar advocaat had om een uitgebreider toxicologisch onderzoek gevraagd. Hij twijfelt aan het scenario dat E. stiekem de medicatie heeft toegediend en wil weten of het NFI meer duidelijkheid kan geven over de oplosbaarheid, smaak en geur van deze medicatie.

De rechtbank wil ook van het NFI weten of het zogenoemde bloedspoorpatroon kenmerken van de dader verraadt, bijvoorbeeld links- of rechtshandigheid. In de woning van het slachtoffer zijn vier glazen met medicijnresten en vingerafdrukken van E. gevonden. Daarnaast zat DNA van de vrouw op een kussen op het bed van het slachtoffer.

De geboren Soedanese vrouw werd in mei vorig jaar aan Nederland uitgeleverd. Ze wilde in eerste instantie niet met de Nederlandse politie praten, maar is vorige maand alsnog verhoord.

Tegen de rechters zei de vrouw dat ze op 11 december 2017 voor het laatst in de woning van het slachtoffer is geweest. De rechter wil daarom ook drie getuigen horen over het verblijf van E. in die periode. Onder hen is een vrouw in Tiendeveen, met wie E. een relatie heeft. De Soedanese blijft vastzitten tot de volgende zitting over drie maanden.